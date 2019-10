جولة تفقدية لوكيل “محلي الوفاق” بمدينة الخمس

المتوسط:

قام عبدالباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي بزيارة الى مدينة الخمس حيث عقد اجتماع مع اللجنة المكلفة من قبل البلدية والمعنية بالبحث عن مكب للقمامة وإيجاد الاليات المناسبة للتخلص من تفاقم ظاهرة القمامة بشوارع المدينة والتي تراسها عضو البلدية السيدة منى هدية..

وقد عقد الاجتماع بحضور عضو المجلس البلدي فتحي وعدد من مسؤولي القطاعات بالمدينة حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة واستعراض المستندات ذات العلاقة حيث أثنى الوكيل على عمل اللجنة وطالب بموافاة وزارة الحكم المحلي خلال أسبوع بالمستندات المطلوبة مستوفية الاشتراطات القانونية والبيئية ذات العلاقة وذلك لعرضها على اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بالخصوص لإمكانية اصدار القرارات اللازمة بشأنها مع إمكانية توفير صناديق القمامة والآليات التي يفتقرها فرع الشركة بمدينة الخمس للقيام بالمهام الموكلة له على أكمل وجه.

كما قام الوكيل بزيارة ميدانية للعديد من المباني التي تشرف البلدية على صيانتها مثمنا دور السادة عميد واعضاء المجلس البلدي تجاه المجهودات التي يقومون بها لتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين.

