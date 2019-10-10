الحكومة المؤقتة تبحث سبل تنفيذ مشروع خط مياه النهر الصناعي (اجدابيا – طبرق)

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء مشروع خط مياه النهر الصناعي (اجدابيا – طبرق ) وذلك خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة آليات البدء في تنفيذ المشروع والمشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز النهر الصناعي خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية وكيفية حلحلتها ووضع الحل الجذري والمناسب لها.



وتطرق الحضور للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن إعداد التصاميم لنقل المياه من أجدابيا إلى طبرق.



وأكد الثني على ضرورة التعاقد الفعلي بعد إعداد هذه التصاميم والدراسات بما يكفل ضخ المياه على طول الخط من أجدابيا وصولاً إلى طبرق.



كما تم الاتفاق على إعداد مقترح من قبل جهاز النهر الصناعي وتقديمه للحكومة فيما يخص استحداث جسم يتولى الحراسة و تأمين آبار المياه من المصدر بالإضافة لمساهمة جهاز النهر في المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة عن طريق الشركات القادرة التابعة للجهاز باعتبارها نوعا من الدعم.

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