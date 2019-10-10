عودة الملاحة الجوية تدريجيا في مطار بنينا

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، اليوم الخميس، عودة حركة الملاحة الجوية بشكل تدريجي إلى المطار، بعد توقف دام أكثر من خمس عشرة ساعة لإجراء أعمال الصيانة للمهبط الرئيس.

وانتهت أعمال معالجة وصيانة المهبط أمس الأربعاء، بعد تعرضه إلى تصدعات بشكل مفاجئ، حسب بيان إدارة المطار على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت الصفحة صورا لأعمال الصيانة، كما وجهت إدارة المطار الشكر إلى مهندسي مكتب صيانة المهابط والمنشآت ومكتب الأمن والسلامة بإدارة المطار.

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وافق يوم الأحد الماضي، على إنشاء برج مراقبة في مطار بنينا، وتوسعة محطات وقوف الطائرات، وتوفير سيارات للإطفاء في المطارات كافة.

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