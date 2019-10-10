اقتصاد الوفاق تسمح بتصدير الخردة

العنوان_طرابلس

قررت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، الأربعاء، السماح للشركات المحلية بتصدير أنواع من الخردة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.

ووفق قرار الوزارة الذي يحمل الرقم 407 لسنة 2019، تبدأ عمليات التصدير بداية من منتصف سبتمبر إلى نهاية ديسمبر.

وتتولى غرف التجارة والصناعة والزراعة الواقع بنطاقها المقر الرئيسي للشركات الراغبة في تصدير الخردة بإصدار شهادة المنشأ المتعلقة بالسلعة المشار إليها في القرار.

ونص قرار وزارة الاقتصاد بالسماح لخمسة أنواع من الخردة أبرزها مخلفات السبائك المكبوسة مثل السيارات ومخلفات المصانع من الحديد الخفيف وحديد الزهر، إضافة إلى المواد الصحية وخردواتها.

ومن المتوقع أن تتولى مصلحة الجمارك وميناء التصدير التنسيق مع الشركات الراغبة في تصدير الخردة، وفق الشروط والقوانين النافذة.

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