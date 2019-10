إغلاق المدارس في صبراته اعتبارا من الأحد.. والسبب

المتوسط:

أعلنت تنسيقية اعتصام معلمي صبراتة، إغلاق المدارس يوم الأحد المقبل وعدم التراجع حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة للمعلمين في المدينة.

وأكدت التنسيقية أنها تواصلت مع مدراء المدراس الذي قرروا استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم.

ونظم معلمو ومعلمات مدرسة المدينة للتعليم الأساسي ببلدية صبراتة وقفة احتجاجية بالمدرسة مطالبين المسؤولين وصناع القرار في الدولة بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدخل بين فئات المجتمع ومعاملة المعلم كغيره من شرائح المجتمع وفيما يتعلق بزيادة المرتبات والتأمين الصحي.

وقبل نحو أسبوع، عقد بقاعة المعلمين بمدينة صبراتة اجتماع ولقاء نقابات وتنسيقيات اعتصام المعلمين والعاملين بالمنطقة الغربية بحضور عضو النقابة العامة لمعلمي ليبيا وبحضور جميع نقباء المعلمين والعاملين بالتعليم بالمنطقة الغربية، حيث تم مناقشة اعتصام التعليم والدور الذي يقوم به المعلم من أجل إنجاح العملية التعليمية.

