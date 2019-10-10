بوشناف يطلع على الترتيبات النهائية لصيانة مركز تدريب راس المنقار

قام وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، بجولة تفقدية للاطلاع على الترتيبات النهائية لصيانة مركز تدريب الأمن المركزي، بمنطقة راس المنقار في مدينة بنغازي.

وتجول بوشناف داخل أروقة المركز، مطلعا على محتوياته، وعلى الصيانة التي أجريت له، مبديا ارتياحه لسير العمل، مثمنا دور رئيس مجلس الوزراء في دعم الوزارة، وكافة الجهات المنفذة والمشرفة على المشروع لإظهاره بهذا المستوى.

كما ثمن جهود الإدارة العامة للأمن المركزي في استتباب الأمن بمختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، وكافة الجهات التابعة لوزارة الداخلية.

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