الرئاسي يبحث ميزانية 2020 باجتماع وزاري مُوسّع

بحث المجلس الرئاسي مشروع الميزانية العامة للعام 2020 المقدمة من وزارة المالية خلال اجتماع وزاري موسع عُقد أمس الأربعاء.

وعُقد الاجتماع بحضور فائز السراج ووزير الاقتصاد علي العيساوي ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، بالإضافة لوزيري التخطيط والمالية فرج ومطاري والطاهر الجهيمي.

ونوقشت خلال الاجتماع المُوسّع جملة من الملاحظات حول مشروع الميزانية وتطرق ممثلو وزارة المالية لضرورة إيجاد تنوع لمصادر الدخل لتمويل الخزانة العامة مع ضرورة ترشيد الإنفاق العام.

وكانت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت الأيام الماضية الانتهاء من دراسة مقترحات ميزانية المؤسسات العامة مع 400 جهة من خلال عدد من الاجتماعات التي قادها وزير المالية والإدارات الفنية في الوزارة.

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