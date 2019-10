المتوسط:

أعلنت الكتيبة 160 مشاة التابعة للمنطقة العسكرية سبها، التابعة للقيادة العامة للجيش، نشر دوريات مُسيرة وثابتة داخل طرقات وميادين المدينة.

وقالت “الكتيبة” إنها نشرت دورياتها الثابتة والمتحركة داخل مدينة سبها في جل الطرق والمفترقات الحيوية والحساسة بالمدينة وذلك للمحافظة على الأمن وبسط الأمان لمواطني سبها، مشيرة إلى أنها كانت قد سيرت دوريات متحركة بالمناطق الصحراوية بالمدينة وذلك لتأمين الحدود الإدارية لسبها ومحيطها.

The post نشر دوريات ثابتة ومتحركة في سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية