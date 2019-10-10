رئيس «الصليب الأحمر» يشيد بجهود الهلال الأحمر الليبي والمتطوعين

أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي خلال الأزمة الحالية في البلاد.

وأثنى مورير، خلال لقائه الأمين العام للجمعية، مرعي الدرسي في جينيف، على «الدور الجبار للمتطوعين والتزامهم المبادئ الأساسية للحركة الدولية»، حسب بيان الجمعية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

يذكر أن وفدا من الهلال الأحمر الليبي موجود في جينيف للمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

وألقى الدرسي كلمة خلال الاجتماع، مدح خلالها عمل المتطوعين والعاملين بالجمعية، لمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي، كما أشاد مورير بالدور الإنسانى للجمعية، مؤكدا استعداده لتقديم مزيد من الدعم والاهتمام لدعم جهودها؛ لمواجهة التحديات على كل الأصعدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا