المتوسط:

اتهمت النائبة المقاطعة لمجلس النواب، ربيعة بوراس ، ميليشيا قوة الردع الخاصة التابعة للوفاق بمداهمة أحد مقاهي بلدية حي الاندلس والتعدي على حريات الناس وحرمتها وتشويه سمعتها .

وأكدت بو راس في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك ، أن المليشيا حرضت الرأي العام على الفتيات ووصفهم بعديمات الأخلاق والتربية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن تباهي المليشيا بهذا الفعل يدل ” جهل مدقع ” وترهيب للمجتمع بحجة الحفاظ على الآداب العامة، وهو ما يعد أمرا مرفوضا.

وأضافت : ” لن نسمح بالتعدي على الأماكن العامة التي تتيح الفرصة للقاءات العامة والتي تمارس بكل احترام وامام الجميع ، نكن نتوقع هذا التصرف غير مقبول وغير مبرر من قوة الردع لم نتوقع منها أن تسبب للأسرة الليبية مشكلة اخلاقية تلاحق الفتيات وأسرتها وتشوه سمعتها ، ليبيا ليست في عهد الجاهلية ” .

The post نائبة مقاطعة تتهم ميليشا الردع بالتهجم على أحد المقاهي في بلدية حي الأندلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية