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نائبة مقاطعة تتهم ميليشا الردع بالتهجم على أحد المقاهي في بلدية حي الأندلس

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اتهمت النائبة المقاطعة لمجلس النواب، ربيعة بوراس ، ميليشيا قوة الردع الخاصة التابعة للوفاق بمداهمة أحد مقاهي بلدية حي الاندلس والتعدي على حريات الناس وحرمتها وتشويه سمعتها .

وأكدت بو راس في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك ، أن المليشيا حرضت الرأي العام على الفتيات ووصفهم بعديمات الأخلاق والتربية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن تباهي المليشيا بهذا الفعل يدل ” جهل مدقع ” وترهيب للمجتمع بحجة الحفاظ على الآداب العامة، وهو ما يعد أمرا مرفوضا.

وأضافت : ” لن نسمح بالتعدي على الأماكن العامة التي تتيح الفرصة للقاءات العامة والتي تمارس بكل احترام وامام الجميع ، نكن نتوقع هذا التصرف غير مقبول وغير مبرر من قوة الردع لم نتوقع منها أن تسبب للأسرة الليبية مشكلة اخلاقية تلاحق الفتيات وأسرتها وتشوه سمعتها ، ليبيا ليست في عهد الجاهلية ” .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • انتم ما استخدمتموش الطيران المروحي – لرشهم بالرصاص …..!!!!!!
    من قاعدة الطيران العسكري –
    خمسة طاءرات حربية – ترش منطقة قرقارش – تحت الطوب رصاص KY34 – 30 Cm حتى تصبح قرقارش —- من الساحل البحري -<<<<<<<

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