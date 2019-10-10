الطاهر يستعرض مع معيتيق صعوبات نقل الاختصاصات إلى البلديات

استعرض وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، مع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، الصعوبات التي تعيق نقل الاختصاصات إلى البلديات.

وأكد الطاهر ضرورة العمل على توفير احتياجات البلديات، وتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لتذليل الصعوبات التي تواجه البلديات، في ظل الظروف التي تعيشها العاصمة طرابلس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

من جانبه، أكد معيتيق أهمية وزارة الحكم المحلي لتقديم خدماتها للمواطن في شتى المجالات، مشددا على ضرورة توزيع المهام والاختصاصات، وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها.

يشار إلى أن عددا من الوزارات في حكومة الوفاق بدأت مؤخرا إجراءات نقل الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارات المحلية إلى المجالس البلدية، في إطار عملية تعزيز اللامركزية والحكم المحلي، وتشمل قطاعات مثل الصحة والتعليم.

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