ليبيا تطمح لتعزيز تعاونها مع “بتروفاك” النفطية

بحث وفد المؤسسة الوطنية للنفط مع مسؤولي شركة بتروفاك النفطية سبل التعاون بين الطرفين في تحسين الإنتاج في ليبيا، وجاء ذلك على هامش مؤتمر النفط والمال الدولي المقام في بريطانيا هذه الأيام وتشارك ليبيا فيه.

وحضر الاجتماع ضمن وفد المؤسسة كل من عضو مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف للنفط والغاز خليفة عبد الصادق، وممثل شركة بتروفاك أيمن أصفري المدير التنفيذي للشركة.

وقدم الوفد الليبي الدعوة لشركة بتروفاك الدوية لتقديم عطاء في مشروع ايراون الواقع في المنطقة الجنوبية، وتتوقع المؤسسة أن يبدأ الإنتاج فيه العام المقبل، كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع آلية التعاون والتدريب وتبادل الخبرات.

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