رئيس اتحادات نقابات ليبيا يؤكد استمرار اعتصام المعلمين

أكدت رئيس اتحاد نقابات ليبيا نيرمين الشريف استمرار اعتصام المعلمين لحين تحقيق المطالب وتنفيذ القرار رقم 4 لعام 2018 وصرف مرتبات المعلمين بالزيادة العامة.

وأشارت الشريف إلى أن المعلمين من كافة المدن الليبية متوافقون ومتحدون حول الاعتصام المستمر منذ 15 سبتمبر الماضي، مضيفةً أن وزارتي التعليم من الوفاق والمؤقتة رفضتا حتى اللحظة الاهتمام بمطالب المعلمين.

يشار إلى أن معلمي ليبيا أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح منذ الشهر الماضي متهمين المصرف المركزي بتعطيل القانون رقم 4 بشأن زيادة مرتبات المعلمين وهي الزيادة التي تستهدف 634 ألف موظف في ليبيا.

