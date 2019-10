تفاصيل اجتماع وزير الحكم المحلي مع عميد غريان

المتوسط:

اجتمع اليوم الخميس الموافق 10/10/2019 الدكتور ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي بالسادة عميد وأعضاء ووكيل ديوان بلدية غريان ورئيس اللجنة الإدارية المفوض / النهر الصناعي المنطقة الغربية ومدير ونائب مدير شركة الخدمات العامة غريان وبحضور مدير مكتب الوزير السيد حسين القماطي

وذلك للتباحث حول آلية نقل إختصاص شركة الخدمات العامة للنظافة غريان الى بلدية غريان ومناقشة الية تفعيل المشاريع المتوقعة داخل البلدية .

