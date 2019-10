خلال لقائه ب”الطاهر”.. “معيتيق” يشدد على ضرورة توزيع المهام والاختصاصات

المتوسط:

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر، صباح اليوم الخميس النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق” ووكيل وزارة الحكم المحلي عبد الباري شنبارو

استعرض الوزير الصعوبات التي تعيق عملها لتقديم خدماتها الي البلديات في ما يتعلق بنقل الاختصاصات الي جل البلديات .

وأكد” الوزير”، على ضرورة العمل لتوفير احتياجاتهم، على ضرورة تكاتف جهود كل مؤسسات الدولة لتذليل الصعوبات التي تواجهها البلديات في ظل الظروف التي تعيشها العاصمة طرابلس.

وأكد النائب “معيتيق”، خلال اللقاء، على أهمية وزارة الحكم المحلي لتقديم خدماتها للمواطن في شتى المجالات، وشدد على ضرورة توزيع المهام والاختصاصات، وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها .

