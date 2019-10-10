السفير البريطاني: الحرب في ليبيا لها تأثير مدمر على عامة الليبيين ولا يُرتَجى منها تحقيق أي إنجاز

ليبيا – كشف السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون السفير السابق لبريطانيا في قطر في رسالة وجهها إلى الليبيين عن أبرز الأمور التي يركز عليها خلال أدائه عمله.

هوبتون أكد بحسب تغريدة نشرها عبر الصفحة الرسمية التابعة للسفارة بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” على ضرورة إنهاء أعمال العنف لأن الحرب في شمال ليبيا الغربي لها تأثير مدمر على عامة الليبيين ولا يُرتَجى منها تحقيق أي إنجاز عدا التسبب في الموت والدمار.

ويرى أن العنف في أماكن أخرى من البلاد شرقاً وجنوباً هو أيضاً أمر غير مقبول، مؤكداً إستمرار السفارة في العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا داعمين عملها المهم.

وجاء في نص رسالته :” شق طريق نحو استقرار أكبر. يجب أن يشعر الناس أن بامكانهم الثقة في بعضهم البعض وفي مؤسساتهم العامة. السياسة المستقرة ينبغي أن تعطي الناس الثقة بأن عندهم رأي (لكن ليس حق النقض) في تقرير سياساتها وكذلك قسطاً عادلاً من ثروات بلادهم، هذه العملية يجب أن يتم الاتفاق عليها من طرف كل الليبيين لمصلحة كل ليبيا”.

كما نوّه إلى أهمية تحسين ظروف الحياة اليومية لليبيين كالكهرباء المستقرة وتجميع القمامة والمدارس والمواصلات من خلال إيجاد طريقة لتحسين مستوى تقديم الخدمات.

وإختتم مشدداً سعي الحكومة البريطانية على العمل المستمر مع الجميع للمساعدة في بناء مستقبل مستقر وآمن.

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