أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن المجلس لم يتلق أي إخطار فيما يخص مؤتمر برلين، المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الأطراف الليبية غير معنية بهذا المؤتمر.

وأوضح افحيمة، أن المؤتمر المرتقب سيكون لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية المتصارعة في ليبيا، مرجحا أن تأجيل المؤتمر يرجع إلى صعوبات وخلافات تسببت في ذلك.

