توقعات طقس ليبيا خلال اليومين المُقبلين

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرته الجوية لتوقعات الطقس خلال اليومين المُقبلين والتي أشارت إلى احتمالية تساقط الأمطار من حين لآخر على بعض مناطق شمال شرق البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق الساحل الغربي زخات متفرقة من الأمطار تمتد إلى بعض مناطق سهل الجفارة والمرتفعات الجبلية، بداية من مساء اليوم وحتى يوم الغد.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الشمالية ما بين 23 إلى 29 درجة مئوية، فيما ستشهد مناطق أقصى الشرق ومناطق الجنوب الشرقي ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إذ تتراوح ما بين 33 إلى 40 درجة مئوية.

وأصدر المركز الوطني تحذيراً للصيادين من هبوب رياح قوية شرقي إلى شلوق هذا اليوم على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق تصل سرعتها إلى (25) عقدة.

ويُبيّن الجدول التالي تفاصيل التنبؤات الجوية لغالبية المناطق نقلاً عن المركز الوطني للأرصاد:

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