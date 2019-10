برلين ستعلن قريبا عن موعد مؤتمرها الدولي

المتوسط:

أكدت مصادر سياسية نقلتها صحيفة “العرب” اللندنية أن برلين ستُعلن موعد المؤتمر الدولي حول ليبيا خلال أيام، وسيكون على مستوى وزراء الخارجية فقط.

وأشارت ذات المصادر إلى انعقاد مؤتمر دولي تمهيدي بشأن ليبيا في برلين مطلع شهر أكتوبر الجاري حضرته كل الأطراف المعنية بالملف الليبي عدا تركيا وقطر، وخرج بقرارات أهمها إمكانية نشر قوات حفظ سلام أممية مهمتها مراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ومعاقبة الدول التي تواصل تهريب الأسلحة إلى أطراف النزاع بموجب البند السابع”.

وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى استعدادات تجري لعقد مؤتمرين ليبيين، الأول سيُعقد في تونس يوم الـ 15 من أكتوبر الجاري، والثاني في جنيف برعاية مركز الحوار الإنساني، ولم يتم الإعلان عن موعده بعد.

