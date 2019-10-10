بليحق: مؤتمر برلين سيكون خاصا بتوحيد المواقف والرؤى بين الأطراف الدولية حول ليبيا

ليبيا – توقع المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن تقتصر المشاركة في مؤتمر برلين المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري على أطراف دولية فقط واستثناء المشاركة الليبية،نافيا تلقي مجلس النواب أي دعوة لحضور المؤتمر.

بليحق أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء أن مؤتمر برلين سيكون خاصا بتوحيد المواقف والرؤى بين الأطراف الدولية حول الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الدول الصناعية السبع الكبرى التي اجتمعت في باريس خلال الفترة الماضية أشارت إلى أن مؤتمر برلين سيكون لتوحيد الموقف الدولي حول ليبيا.

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