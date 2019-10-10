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الوطنية للنفط تبحث التعاون المشترك مع شركة بتروفاك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وفد من المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء، بعدد من الممثلين عن شركة بتروفاك بالمقر الرئيسي للشركة في لندن، وذلك على هامش مؤتمر النفط والمال الدولي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أن الوفد قام بتقديم الخطط التي وضعتها المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج وتسريع أعمال تطوير المنشآت بمختلف المناطق التي تديرها المؤسسة، كما دعت المؤسسة شركة بيتروفاك للمشاركة في مناقصات أعمال الإنشاء في حقل ايراون في جنوب ليبيا، والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول نهاية عام 2020. 

من جهتها عبرت بتروفاك، عن استعدادها الكامل للتعاون في هذا المجال والعمل على خلق فرص عمل لليبيين عن طريق إعداد برامج تدريبية وتأهيلية، كجزء من برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها المؤسسة في المناطق المجاورة لعملياتها. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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