ندوة في مركز بنغازي الطبي لمناسبة اليوم العالمي للقلب

نظمت جمعية القلب الليبية، اليوم الخميس، ندوة علمية عن جديد أمراض القلب في مركز بنغازي الطبي؛ لمناسبة اليوم العالمي للقلب، بحضور أطباء أمراض القلب وغيرها من التخصصات.

وقال رئيس الجمعية، خالد اللافي، إن الندوة تقدم كل ما هو جديد في هذا المجال، وهدفها تثقيف وتوعية الأطباء في جميع التخصصات بكل جديد في مؤتمر جمعية القلب الأوروبية، الذي أقيم في باريس خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى تقديم الأطباء المشاركين في الندوة أوراقا علمية بشأن أمراض القلب، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي نفس السياق، أفاد استشاري أمراض القلب والشرايين وعضو جمعيتي القلب الليبية والأوروبية، الدكتور عبدالهادي الكاديكي، إلى أن الندوة تقدم توعية إلى الناس حول الوقاية من أمراض القلب، وطرق العلاج الحديثة. متابعا: «هذه السنة تقدم الجمعية الجديد سواء في أمراض القلب، أو أمراض الشرايين والذبحة الصدرية المزمنة، وطرق علاجها الحديثة».

وأكمل: «أما أنا شخصيا فأقدم الجديد في علاج الذبحة الصدرية المستقرة غير الحادة، إذ لها علاج خاص بها يختلف عن الذبحة الحادة، حيث تضم تعريف الذبحة الصدرية المستقرة وطرق علاجها الحديثة، وكيفية الوقاية منها بشكل حديث ومتطور».

وشهدت الندوة طرح طرق جديدة في علاج الدهون والكولسترول، وكيفية الوقاية منها، والنبضات غير المنتظمة.

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