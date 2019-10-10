المؤقتة تفتتح عدد من المشاريع في جامعة بنغازي

العنوان_بنغازي

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء البوابة الرئيسية لجامعة بنغازي وعددا من المشاريع الأخرى في الجامعة التي تعرضت للدمار بفعل الجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على المدينة.

الثني دشن في الاحتفال بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة بهو كلية العلوم بالجامعة وعدد من مدرجات الكلية بعد إجراء عمليات الصيانة لها.

كما افتتح المبنى الخدمي الخاص بالطلاب والذي يحوي محلات تصوير المستندات والمذكرات الدراسية ولوازم العملية التعليمية.

رئيس الحكومة المؤقتة وضع خلال جولته بالجامعة حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كلية التربية البدنية من خلال عقد مدته التنفيذية 12 شهرا.

وأثنى رئيس الحكومة على سير العمل بملف إعادة إعمار الجامعة التي أولتها الحكومة اهتماما خاصا،مؤكدا أن مجلس الوزراء لن يتوان عن تقديم كافة الدعم لأم الجامعات الليبية التي تعرضت للدمار بسبب تحصن الجماعات الإرهابية قبل دحرها من قبل الجيش.

هذا وشارك في مراسم الافتتاح كل من وزير التعليم فوزي بومريز ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري إلى جانب رئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي ووكلاء الجامعة وعمداء كلياتها وعدد من موظفيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية