بالفيديو.. صاعقة كادت تُصيب مُصوّرين في ترهونة

نشرت جمعية رؤية لهواة الفلك مقطعاً مُصوّراً للحظة تعرّض مجموعة من المُصوّرين في ترهونة لصاعقة جوية أثناء قيامهم بتوثيق موجة أمطار قوية تتساقط على المدينة.

ولم تُحدد الجمعية مكان وجود المصورين بشكل دقيق، إلا أنها ذكرت أنهم تعرضوا لصاعقة كادت أن تُلحق بهم ضرراً عندما كانوا يُصوّرون أجواء الأمطار داخل إحدى مزارع المدينة.

وظهر هواة التصوير في الفيديو وهم يتراجعون عن موقع التصوير بشكل مُفاجئ وهم في حالة من الهلع فور تعرضهم للصاعقة وبيّن المقطع لقطة خاطفة لوميض الصاعقة.

وقالت جمعية رؤية إن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها التي تُسجّل خلال هذه الفترة، مُشيرة إلى وفاة شخص في بن جواد والدلائل الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة هو صاعقة جوية.

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