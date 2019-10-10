الحكومة المؤقتة وجهاز النهر يناقشان تنفيذ مشروع خط إجدابيا – طبرق

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، ونائبه لشؤون الخدمات، عبدالسلام البدري، مشروع خط مياه النهر الصناعي اجدابيا – طبرق، وإعداد التصاميم لنقل المياه عبر الخط، والتعاقد الفعلي لتنفيذ تلك التصاميم، بحضور عدد من الإدارات بجهاز تنفيذ وتطوير النهر الصناعي.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مقترح من قبل جهاز النهر، وتقديمه للحكومة فيما يخص استحداث جسم يتولى حراسة وتأمين آبار المياه من المصدر، بالإضافة إلى مساهمة جهاز النهر في المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة، عن طريق الشركات التابعة للجهاز.

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