إصابة مواطن برصاص عشوائي في ربيانة جنوب شرق ليبيا

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، مواطنا أصيب برصاص عشوائي في منطقة ربيانة التي تبعد (150 كلم) عن مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الجريح، ويدعى حسين علي وردقو التباوي، 38 عاما، أصيب بطلق ناري في الصدر، وتلقى الإسعافات الأولية ومن ثم نقل إلى بنغازي لاستكمال العلاج.

وأوضحت البرغثي أن التباوي حالته الصحية «مستقرة»، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يذكر أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا