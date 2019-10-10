إيرادات منفذ إمساعد البري تجاوزت النصف مليون في شهر سبتمبر

العنوان_امساعد

أصدر مكتب مراقبة الخدمات المالية ببلدية إمساعد بيانات أوضح فيها إيرادات فرض رسوم علي سائقي الشاحنات الداخلة والخارجة من منفذ إمساعد إضافة للمسافرين المصريين والمخالفات المرورية في الفترة ما بين العاشر والثلاثين من سبتمبر الماضي.

وأوضح مكتب مراقبة الخدمات المالية أن إجمالي الرسوم المفروضة علي سائقي الشاحنات الداخلة والخارجة عبر المنفذ بلغت أكثر من 600 ألف دينار.

وكانت مديرية أمن منفذ امساعد البري قد فرضت رسوماً مالية علي دخول مواطني مصر إلي ليبيا بقيمة 87 ديناراً للفرد، و207 دينارا لسائقي الشاحنات، جاء ذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

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