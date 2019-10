المتوسط:

قام فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوراء مـساء يـوم أمـس الأربعاء بـالاحتفال الـذي أقـيم بـمناسبة الـذكرى 55 لـيوم الـشرطة اللـيبيـة.

حـيث قـدم فـرع الإدارة عـرضاً عـسكرياً احـتفالاً بـهذه الـذكرى والـتي تـصـادف الـثامن مـن أكـتوبر مـن كـل عـام بـميدان الـشهداء بـالعاصمة طـرابلس.

