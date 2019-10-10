المركزي يعلن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية ورسوم بيع النقد الأجنبي

أوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغ 24 مليارا و 575 مليون دينار، في حين وصلت رسوم بيع النقد الأجنبي إلى 16 مليارا و942 مليون دينار، وسجلت إيرادات الضرائب 685 مليون دينار، والجمارك 224 مليونا، والاتصالات 201 مليون.

هذا وأعلن المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية ورسوم بيع النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري إلى نهاية سبتمبر الماضي، بلغ 41 مليارا و 517 مليون دينار.

وأشار المصرف، إلى أن إجمالي الإنفاق منذ بدء العام إلى نهاية الشهر الماضي، وصل إلى 29.266 مليار دينار دون تسجيل عجز.

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