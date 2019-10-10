رئيس الحكومة المؤقتة يدشن عدة مشاريع في جامعة بنغازي

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، البوابة الرئيسية لجامعة بنغازي، وعددا من المشاريع الأخرى في الجامعة، التي تعرضت للدمار بفعل الجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على المنطقة.

وشارك في مراسم الافتتاح، وزير التعليم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ورئيس جامعة بنغازي، والوكلاء، والعمداء، وعدد من الموظفين.

كما دشن الثني بهو كلية العلوم، وعددا من مدرجات الكلية، إضافة إلى المبنى الخدمي الخاص بالطلاب، وخلال الجولة قام الثني بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كلية التربية البدنية، من خلال عقد مدته التنفيذية اثنا عشر شهرا، مثنيا على سير العمل بملف إعادة إعمار الجامعة، التي أولتها الحكومة اهتماما خاصا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا