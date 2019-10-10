خسائر مالية لشركات الاتصالات بقيمة 376 مليون دينار خلال 2019

العنوان_ طرابلس

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق ، إن قطاع الاتصالات في البلاد سجل خسائر مالية بلغت 376 مليون دينار خلال العام الحالي.

وكشفت الوزارة خلال تقريرها الخاص بالترتيبات المالية للعام 2019 والصادر أمس الأربعاء، عن تراجع كبير في قيمة الإيرادات الخاصة بالاتصالات.

وكان من المتوقع أن تصل إيرادات شركات الاتصالات المختلفة إلى نصف مليار دينار تقريبًا، بينما وصلت الأرباح إلى 187 مليون دينار منذ يناير الماضي.

وزارة المالية لم تذكر تفاصيل إضافية حول الأسباب التي أدت إلى خسارة القطاع لمئات الملايين، بخلاف بعض الجهات الأخرى.

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