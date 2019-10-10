السراج يوجه بتشكيل فريق لتركيب «منظومة السيطرة» في المنافذ الحدودية

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بتشكيل فريق للشروع في تركيب منظومة السيطرة في المنافذ الحدودية، التي سبق أن عرضتها المنظمة الدولية للهجرة.

وبحث السراج، خلال اجتماع مع وزيري الداخلية، فتحي باشاغا، والمواصلات، ميلاد معتوق، ملف إدارة المنافذ الحدودية، وتوظيف التقنية الحديثة والمتطورة في هذا الشأن، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، الخميس.

وأكد السراج ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية؛ لتنفيذ إستراتيجية الدولة بشأن الحدود، وفقا لمفهوم الإدارة المتكاملة. كما استعرض الاجتماع اتفاقات التعاون والتدريب مع عدد من الدول الصديقة.

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