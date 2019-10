المتوسط:

عاد أهالي منطقة اسبيعة جنوب العاصمة طرابلس، إلى مساكنهم ومزارعهم، بعد إحكام سيطرة قوات الجيش على المنطقة وفرض تأمين كامل عليها، وطرد المليشيات منها.

وقال أحد الأهالي، في فيديو مصور “نطمئن جميع الأهالي، أن المنطقة الآن مؤمنة بالكامل، وأتمنى أن يعود الجميع لمنازلهم في المساكن الشعبية، وهناك عائلات كاملة عادت للمنطقة، حيث تعمل كتيبة طارق بن زياد على تأمين المنطقة”.

