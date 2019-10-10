النواب يطالب مجلس الأمن بالتدخل العاجل لحماية الشعب السوري

أعرب مجلس النواب، اليوم الخميس، عن إدانته لما وصفه بـ “الهجوم التركي الغاشم” على أراضي دولة سوريا الشقيقة بدخول قوات عسكرية تركية لشمال سوريا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال المجلس في بيان أصدره-وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه-“إن مجلس النواب الليبي إذ يستنكر هذا العدوان يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان وسرعة التحرك لحماية الشعب السوري من هذا الاعتداء السافر الذي يأتي ضمن أطماع نظام اردوغان وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطني وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا”، بحسب تعبير البيان.

وطالب المجلس، في بيانه جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على دولة سوريا الشقيقة خاصةً في اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في الثاني عشر من اكتوبر الجاري، كما طالب بسحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية لعدم شرعيتها ودعمها لـ “المليشيات المتطرفة المدعومة من نظام اردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها”، بحسب نص البيان.

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