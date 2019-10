المتوسط:

قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، إن الوحدات العسكرية لم تتراجع عن النقاط الجديدة التي وصلت إليها، مشيراً إلى وجود حالة من التكتم الإعلامي من القيادة العامة خلال سير العمليات.

فيما أكد مصدر عسكري بغرفة عمليات القوات الجوية، استهداف سلاح الجو لتمركزات الميليشيات، وتحديداً بمقر اللواء الرابع في العزيزية جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأشار المصدر ، إلى السيطرة على منطقة الهيرة جنوب طرابلس، إثر انسحاب الميليشيات.

وأكدت قيادات عسكرية في تصريحات صحفية أن عملية الحسم بالدخول إلى قلب العاصمة طرابلس قد اقتربت.

The post “الخرطوش”: الوحدات العسكرية لم تتراجع عن النقاط الجديدة التي وصلت إليها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية