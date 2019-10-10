بالفيديو: «محامو بنغازي» يؤكدون خطف نقيب المحامين السابق

أكد محامو بنغازي أن نقيب المحامين السابق أبو بكر السهولي خطف من مكتبه أمس، الأربعاء.

وأمهل المحامون في وقفة احتجاجية اليوم، الخميس، أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، والجهات الرسمية في المدينة مدة 24 ساعة للكشف عن مصير السهولي، وبعدها سيتخذون الإجراءات القانونية.

وقال محامون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الاتصال بالسهولي انقطع منذ أمس، بعد تأكيد أن مجهولين اقتحموا مكتبه، واقتادوه إلى جهة غير معروفة.

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