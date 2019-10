المتوسط:

كشف عضو مجلس النواب، زياد دغيم، عن دعوات وجهها مركز الحوار الانساني في جنيف إلى عدد من ممثلي التيارات السياسية الليبية، لحضور اجتماع في جنيف أواخر الشهر الجاري.

وأوضح دغيم، أن الدعوات وجهت إلى سياسيين بصفة شخصية، واستهدفت بعض أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن الاجتماع كان من المفترض أن يعقد مطلع الشهر الجاري، قبل أن يؤجل إلى آخره، دون ذكر أسباب التأجيل.

The post مركز الحوار الإنساني يدعو لاجتماع في جنيف حول ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية