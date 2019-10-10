الثني يصدر تعليماته بصيانة هذه المقرات الرياضية

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس جولة تفقدية للمدينة الرياضية بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني أصدر تعليماته بالبدء الفوري بصيانة مجمع سليمان الضراط وصالة ملعب كرة اليد والملعب الجانبي، إضافة إلى مقرات الاتحادات الفرعية لمختلف الألعاب الرياضية بمحيط المدينة الرياضية.

كما أصدر الثني التعليمات بالشروع في إنهاء العراقيل القانونية التي تحول دون استكمال صيانة الملعب الرئيسي للمدينة الرياضية بسب انسحاب جهاز المرافق الإدارية من استكمال المشروع.

وطلب الثني المسؤولين بالعمل على فك الارتباط بالشركة المسؤولة على صيانة ملعب الرياضية بنغازي والتعاقد مع شركات أخرى لتبدأ عملها وإكمال صيانة الملعب وفقا للقانون.

واكد الثني وقوفه التام إلى جانب قطاعي الشباب والرياضة ودعمه التام لهم بما يعود بالنفع على الشباب ويزيد من رقيهم ويحتويهم من كل الظواهر السلبية.

ورافق الثني خلال الجولة التي شملت كافة المنشآت والمرافق الرياضية بالمدينة الرياضية، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة وعدد من مسؤولي الهيئة.

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