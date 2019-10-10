مجلس النواب: يطالب مجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف العدوان التركي على سوريا

ليبيا – دان مجلس النواب في بياناً له اليوم الخميس بأشد العبارات الهجوم التركي الغاشم على أراضي دولة سوريا الشقيقة بدخول قوات عسكرية تركية لشمال سوريا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

المجلس إستنكر في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه العدوان التركي على سوريا، مطالباً مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان وسرعة التحرك لحماية الشعب السوري من هذا الاعتداء السافر الذي يأتي ضمن أطماع نظام اردوغان وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطني وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

ودعا البيان جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على دولة سوريا الشقيقة خاصة في إجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في الثاني عشر من اكتوبر الجاري.

مجلس النواب طالب بسحب تمثيل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج الدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية لعدم شرعيتها ودعمها للمليشيات المتطرفة المدعومة من نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها وان يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

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