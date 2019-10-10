بحث أوجه التعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وبلدية بنغازي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، أمس، أوجه التعاون بين شركة الخليج العربي للنفط، وبلدية بنغازي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج، محمد بالقاسم .

وناقش الاجتماع كافة أوجه التعاون الممكنة مع شركة الخليج، ومساهمتها في المشاريع التي تنفذ في بلدية بنغازي، وكيفية الاستفادة من خبرات الشركة في جميع القطاعات الخدمية.

كما تطرق إلى آليات إشراك شركة الخليج في مشاريع إعادة إعمار بنغازي، بعد الدمار الذي لحق بعدد من الأحياء جراء الحرب على الجماعات الإرهابية.

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