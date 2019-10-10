تعليم الوفاق: اختتام دورة لمدربي اللغة الإنجليزية

اختتمت اليوم الخميس في العاصمة تونس فعاليات الدورة التدريبية التي أقامها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم لإعداد المدربين لمعلمي اللغة الإنجليزية بالتعاون مع السفارة الأميركية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الدورة التدريبية تهدف لصقل مهارات المدربين المتخصصين باللغة وتزويدهم بأحدث أساليب التعليم المعتمدة عالمياً بغية تطوير أداء معلمي اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى والعمل على تحقيق نقلة نوعية في مجال تعليم اللغات الأجنبية بشكل عام.

وتأتي هذه الدورة التي استمرت 10 أيام متتالية واستهدفت 34 مدرباً في إطار مشروع متكامل لتطوير وتدريب الكوادر التعليمية عامة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم بالكامل ضمن منظومة متكاملة.

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