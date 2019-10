أدان مجلس النواب، الخميس، الهجوم التركي على الأراضي السورية. وطالب المجلس مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان وسرعة التحرك لحماية الشعب السوري من هذا الاعتداء السافر الذي يأتي ضمن أطماع نظام أردوغان وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطني وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا”.

وطالب البيان، جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على دولة سوريا الشقيقة خاصةً في اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وطالب المجلس بسحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية لعدم شرعيتها ودعمها للمليشيات المتطرفة المدعومة من نظام أردوغان.

The post البرلمان الليبي يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان التركي على سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية