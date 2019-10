نظم محامو بنغازي وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الخميس، احتجاجا، على خطف نقيب المحامين السابق أبو بكر السهولي،الذي اختطف من مكتبه أمس الأربعاء.

وأمهل المحامون والجهات الرسمية في المدينة مدة 24 ساعة للكشف عن مصير السهولي، وبعدها سيتخذون الإجراءات القانونية.

