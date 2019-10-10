التويجر: العالم الآن يؤيد «حفتر» لأننا لا نملك مشروعًا

كشف عيسى التويجر، وزير التخطيط الأسبق ونائب رئيس الهيئة التأسيسية لتجمع المشروع الوطني، أن “الشعب الليبي ينتظر حلًا حتى لو كان عسكريًا أو ديكتاتوريا”، مشيرًا إلى أن “العالم الآن يؤيد حفتر لأننا وصلنا إلى طريق مسدود وليس لدينا مشروعًا”.

واعترف “التويجر” في مداخلة على قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا، أن حكومة الوفاق “لا تعمل ولا تنتج”، مشيرًا إلى أن “معظم الوظائف السيادية محتكرة في يد واحدة، بينما الوزراء غير مهتمين بأمر البلاد”.

وقال “التويجر” إن “ليبيا ليست في وضع جيد، وأنها تحتاج لحلول جذرية تشمل الحل السياسي والأمني والإقتصادي وحتى الإجتماعي”، لافتًا إلى أن “الحكومة الحالية تعالج المشاكل عبر ضخ الأموال في مؤسسات اشتراكية لا يمكنها أن تحل أي مشكلة”.

وأضاف “التويجر” أن “لدى تجمع المشروع الوطني؛ مشروع متكامل لدولة مدنية لا تبنى على شراء الذمم ولا تصنع الديكتاتور، دولة تعطي المواطنين حقوقهم على أساس المواطنة وليس على أساس القبيلة أو الصداقة أو الشللية”.

وأوضح “التويجر” أنه “لا يمكن العمل بدون حكومة متكاملة، فعمل جبهة القتال الآن يعتمد على جميع الوزارات”، متسائلًأ: ” أين وزارة الدفاع، وأين رئاسة الأركان، وأين وظائف الجيش الأساسية، مثل الإمداد الطبي واللوجيستي والنقلية والتوجيه المعنوي، وغير ذلك من الوظائف التي لا نشاهدها على أرض الواقع”.

وتابع قائلًا: “لا يمكن أن نحصر القضية في الدفاع عسكريًا عن طرابلس ونؤجل الأمور الأخرى”، مؤكدًا على أن “جميع الحلول الحقيقية للمشاكل التي نعاني منها تأتي أثناء الحرب”، على حد قوله.