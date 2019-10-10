وزير الحكم المحلي لمعيتيق: يجب دعم المشاريع الوطنية

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اليوم الخميس النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووكيل وزارة الحكم المحلي عبد الباري شنبارو.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الوزير استعرض خلال اللقاء الصعوبات التي تعيق عمل الوزارة في نقل الاختصاصات إلى جل البلديات .

وأكد الوزير، على ضرورة العمل على توفير احتياجات البلديات وتكاتف جهود كل مؤسسات الدولة لتذليل الصعوبات التي تواجهها البلديات في ظل الظروف التي تعيشها العاصمة طرابلس.

وأكد وزير الحكم المحلي ضرورة دعم المشاريع الوطنية الهامة وفق خطط النهضة الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها كواقع فعلى في المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد معيتيق على أهمية وزارة الحكم المحلي في تقديم خدمات للمواطن في شتى المجالات، وشدد على ضرورة توزيع المهام والاختصاصات، وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها

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