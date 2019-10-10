معيتيق يطالب الحكم المحلي بالوفاق بعرض رؤيتها بشأن تفعيل برنامج الاستثمار المحلي

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق ، العراقيل التي تواجه عمل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق ، وتقديم خدماتها المباشرة للبلديات والمواطنين في شتى المجالات.
معيتيق زار الوزارة بحسب إدارة الاعلام والتواصل التابعة للرئاسي اليوم الخميس ، والتقى خلالها كلًا من وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة عبدالباري شنبارو.
وناقش اللقاء، استراتيجية وزارة الحكم المحلي في إشراك القطاع الخاص في إدارة وحلحلة مختلف المختنقات التي تعترض عمل الوزارة، إضافة إلى تفعيل برامج الاستثمار في المشروعات المحلية.
وطالب عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة الوزارة بضرورة الإسراع بإعداد ملف متكامل حول رؤيتها في تفعيل برنامج الاستثمار المحلي في غضون أسبوعين، وهو ما يعكس توجه حكومة الوفاق في تنوع مصادر الميزانية العامة، بما يحقق التنوع في تغطية المصروفات على المشروعات الخدمية حسب قوله.
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