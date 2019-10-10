الإعلام الحربي: قوات الوفاق تترك مواقعها بمحور الخلة.. وهذه اخر المستجدات

تخلت عناصر المليشيات المسلحة، من محور الخلة، جنوب العاصمة طرابلس، بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على الموقع وقامت بدحر مسلحي الوفاق من المنطقة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة، للسواتر الترابية والحاويات التابعة للمليشيات في محور الخلة، حيث كان العناصر المسلحة يختبئون ورائها، قبل قدوم الجيش، وغادروها منها تاركين أسلحتهم وآلياتهم هناك.

وكانت الكتيبة 155 مشاة التابعة لقوات الجيش، أعلنت مساء الأربعاء، دحر قوات الوفاق في محور عين زارة، مؤكدة أنها كبدتها خسائر فادحة، وأضافت الكتيبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي “حاولت قوات الوفاق الهجوم على دفاعات القوات المسلحة في عين زارة،(…) ولم تتمكن من التقدم شبرًا واحد على الأرض (…)”.

وكان المنذر الخرطوش، المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني، قد أكد أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش العربي الليبي، تتمركز في أماكنها الجديدة بعد دحر قوات الوفاق منها، نافيا الأنباء المتداولة بشأن تراجع الوحدات العسكرية بالجيش عن النقاط الجديدة التي وصلت إليها.

وقال الخرطوش، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “هناك حالة من التكتم الإعلامي من قبل القيادة العامة للجيش العربي الليبي خلال سير العمليات”.

وكان اللواء التاسع مشاة، التابع للجيش الوطني قد دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة وبما يقرب من 500 جندي مقاتل إلى محاور القتال في طرابلس، وذلك لتعزيز القوات العسكرية، التي تخوض معارك عنيفة ضد قوات الوفاق.

بدوره، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، على توافر العتاد بمخازن الذخائر والأسلحة الخاصة بقوات الوفاق أثناء تقدمها في منطقة الهيرة.

ولا يزال سلاح الجو التابع للجيش الوطني، يشن العديد من الضربات الجوية على تمركزات الوفاق في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي