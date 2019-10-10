السراج يستقبل وفدا من مدينة غريان

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ،صباح اليوم الخميس وفد من مدينة غريان ضم كل من عضو مجلس النواب صلاح الزوييك، وعميد البلدية يوسف البدري، وآمر قوة حماية غريان، إلى جانب عدد من الأعيان والحكماء بالمدينة.

واستعراض اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مجمل الأوضاع في بلدية غريان وما عرضه أعضاء الوفد من مطالب تخص عدد من المرافق الخدمية ،في حين أكد السراج على متابعة تأمين مدينة غريان عسكريا وأمنيا ضد أي عدوان جديد، ودعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة، وأنه قد صدرت تعليمات بتوفير احتياجات المواطنين بصفة عاجلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا