بلدية زليتن تعلن استئناف أعمال الصيانة بالطريق الساحلي

أعلنت بلدية زليتن استأنفت أعمال الصيانة بالطريق الساحلي المحاذي لجزيرة 7يناير من الجهة الجنوبية.

وأكدت بلدية زليتن عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المهندس المنفذ للمشروع خيري البكوش أفاد بأن الأعمال جاءت بعد حدوث تعرجات في الطريق نتيجة الحمولة الزائدة لسيارات النقل واستعمال الطريق فور انتهاء الأعمال مباشرة.

واضاف البكوش أن الأعمال ستكون لمدة اسبوع تكون الحركة المرورية خلالها في اتجاه واحد من الطريق الساحلي مطالباً أصحاب المركبات الآلية بتوخي الحذر أثناء القيادة.

ولفت إلى أن العمل جاري على استكمال مرفقات الجزيرة والتي تشمل الألواح الشمسية والاضاءة وشبكة الري.

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