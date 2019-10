احتضن مدرج مدرسة صبراتة الجنوبية، أمس، اجتماعا موسعا نظمته مراقبة التعليم بصبراتة، استهدفت فيه مديري المدارس ورياض الأطفال، ومدير مكتب المخازن، للتجهيز للعام الدراسي الجديد.

وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالجداول، استعدادا لانطلاق العملية التعليمية في أفضل الظروف، ومعالجة النواقص من الكتاب المدرسي والقرطاسية، وصيانة المدارس.

